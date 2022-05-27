Севастопольские регбисты впервые приняли участие в финале Федеральной лиги по регби

Севастопольская мужская команда по регби-7 вернулась с финальных соревнований в рамках Федеральной лиги, которые проходили на столичном стадионе «Фили».

Регбисты из Севастополя впервые за новейшую историю города приняли участие в Федеральной лиге. Правда севастопольским спортсменам не удалось занять призовых мест.

Команда представляла Спортивную школу № 5, где только в прошлом году открылась единственная в городе государственная секция регби.

Ребята не смогли обыграть команду из Спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Москвы, однако со счетом 21:10 выиграли у команды «Приморец» из Санкт-Петербуга.

«Несмотря ни на что ребята молодцы. Получили большой опыт, показали себя, как настоящая команда. Я считаю, учитывая, что секция сформировалась недавно, можно поздравить их с неплохим дебютом в Федеральной лиге. Поздравляем тренера и игроков», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Тренирует команду севастопольских регбистов Эдуард Козырь.

Напомним, женские сборные Севастополя по регби – 7 приняли участие в первенстве России по регби-7 среди девушек до 18 лет и межрегиональных соревнованиях по регби-7 среди команд девочек до 16 лет.

Дмитрий Островский