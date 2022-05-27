В Севастополе незаконная перепланировка может стать поводом для изъятия квартиры

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя сообщил, что квартиры, которые незаконно перепланированы могут быть проданы по решению суда в рамках публичных торгов.

Напомним, на сайте правительства Севастополя 17 мая было опубликовано извещение о подготовке проекта приказа об утверждении порядка приведения самовольно переустроенных или перепланированных помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние.

Как сообщает департамент архитектуры, ранее подобного документа, который прописывал четкий порядок приведения переустроенных или перепланированных квартир в Севастополе не было.

Теперь, приняв этот порядок, департамент архитектуры и градостроительства получит право и механизм для принуждения собственников жилья к устранению самовольной перепланировки.

Первоначальное наказание за самовольное переустройство или перепланировку помещения в жилом доме предусмотрено статьей 7.21 КоАП РФ в виде наложения штрафа на граждан в размере от 2 до 2, 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 4 до 5 тыс. руб., на юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.

Однако, если лицом, допустившим самовольную перепланировку, не будет выполнено требование департамента архитектуры о приведении такого помещения в прежнее состояние, в отношении данного лица будет направлен иск в суд о продаже с публичных торгов переустроенного помещения или о расторжении договора социального найма.

В ведомстве заверили, что специальных рейдов по выявлению перепланированных квартир проводится не будет, а сохранить выполненную перепланировку можно будет по решению суда.