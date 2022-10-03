Севастопольские спортсмены привезли медали со Всероссийских соревнований

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился хорошими новостями о победах наших спортсменов.

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова стала обладательницей двух медалей на Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Серебряную медаль она завоевала на дистанции 200 м в байдарке-одиночке и бронзу на дистанции 500м в байдарке-одиночке.

А севастополец Артем Червяков (75 кг) стал победителем Всероссийских соревнований по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Артем провел на соревнованиях четыре поединка в которых одержал победу единогласным решением судей.

Также севастополец Михаил Джиоев (46 кг) завоевал бронзовую награду, проведя три поединка.

Спортсмены тренируются в СШОР №4 по боксу (БК «Фиолент») под руководством тренера Александра Денисова.

В своем Telegram-канале губернатор поздравил медалистов и их тренеров с заслуженными наградами.

Напомним, совсем недавно севастопольская спортсменка Анастасия Долгова завоевала пять медалей на соревнованиях по гребле каноэ «Кубок Доброй Воли».

Ольга Сурикова