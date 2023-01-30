Севастопольские спасатели достали собаку из бетонного плена

Сотрудники аварийно-спасательной части МЧС спасли собаку, застрявшую между плит в подвале одного из домов на проспекте Генерала Острякова.

Пес погнался за кошкой и пытаясь протиснуться в узкий проём, застрял и не смог выбраться самостоятельно.

При визуальном осмотре травм у животного обнаружено не было. В спасении участвовало 4 человека личного состава чрезвычайного ведомства.

Напомним, сотрудниками УФСБ России задержан начальник одного из отделений крымского главка МЧС. Он обвиняется в получение взятки от фермера.