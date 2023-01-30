В Севастополе из трех свалок сделают одну

Правительство Севастополя в этом году планирует ликвидировать свалки на Суздальских высотах и в Трындиной балке. Об этом рассказала руководитель Севприроднадозра Юлия Гаврилова.

По ловам Гавриловой, общая площадь этих свалок составляет порядка 10 гектар, а объем насчитывает несколько сотен тысяч кубических метров. Такое количество мусора Севастополь производит на протяжении 3-4 месяцев.

Примечательно, что свезти отходы планируют на единственный в городе функционирующий полигон в Первомайской балке. В дальнейшем планируется эти отходы переработать.

Напомним, в Севастополе на базе полигона ТБО «Первомайская балка» создадут экотехнопарк