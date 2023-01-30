В Севастополе мужчина сорвался с высоты на Фиоленте

В Севастополе под вечер 28 января на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, по неосторожности упавшему с высоты в районе Фиолент.

Спасатели извлекли пострадавшего из труднодоступного места, оказали первую помощь и передали сотрудникам СМП.

От ГКУ ЦГЗ г. Севастополя было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели ГКУ ЦГЗ г. Севастополя работают круглосуточно, обращаться по телефонам: 112; 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.

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Ольга Сурикова