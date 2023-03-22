Севастопольские школьники бесплатно посмотрели фильм о регби «Начать сначала»

Сегодня, 22 марта, стартовала акция с бесплатным просмотром для школьников спортивной драмы о регби «Начать сначала».

Просмотр организован Севастопольской городской федерацией регби совместно с правительством Севастополя. В акции приняли участие ученики школ № 22, 39, 50, 52, 55, 44, 42, школы «Бухта Казачья». Примечательно, что школы № 52 и 55 находятся в поселках Фронтовое и Верхнесадовое. Ребята оттуда специально приехали, чтобы посмотреть фильм о любимом спорте.

«Мне очень нравится регби. Занимаюсь им уже два года, наша команда постоянно учувствует в Регбийной школьной лиге и тренируется на уроках. Классно, что можно посмотреть фильм про регби, да еще и бесплатно», — рассказал Андрей из Верхнесадового.

В Севастопольской городской федерации регби рассказали, что акция приурочена к 200-летнему юбилею этого спорта и призвана предоставить ребятам возможность бесплатно посмотреть фильм о регби на большом экране.

«Наша федерация ставит перед собой задачу как можно большему числу людей донести, что регби – это прекрасный, перспективный и интересный вид спорта. Такие фильмы помогают поддерживать в ребятах интерес к игре и здоровому образу жизни. Спасибо правительству Севастополя за поддержку таких инициатив», — отметила руководитель федерации регби Наталия Самойленко.

Она также подчеркнула, что акцию точно можно назвать успешной, так как сотрудникам кинотеатра «Победа» пришлось организовывать дополнительные посадочные места для ребят, желающих посмотреть фильм.

Напомним, в Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги.

Фильм «Начать сначала» о том, как главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.



Дмитрий Островский