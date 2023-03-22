Развожаев опроверг фейки ЦИПсО о последствиях атаки дронов на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал разоблачение очередных украинских фейков о сегодняшней атаке беспилотников по городу.

Он подчеркнул, что в разных ТГ-каналах разгоняют тезисы, со ссылкой на «окружение» губернатора, что во время сегодняшней атаки дронов ранено три человека.

«Атака морских дронов на военные объекты была отбита, ни один корабль или другой армейский объект не пострадал», — проинформировал глава города.

Развожаев напомнил горожанам:

«Если видите ссылку на мое «окружение», на какие-то таинственные свои источники — это сразу должно насторожить. Первым делом зайдите в мой аккаунт и проверьте есть ли эта информация у меня.

Я всегда пишу правду, какой бы она не была. Если бы при атаке беспилотников были жертвы, пострадавшие — сразу бы сообщил. В нашем городе такую информацию скрыть невозможно.

Цель ЦИПсОшников — психологический прессинг. Их цель — ваша паника. Их цель — породить сомнения и заставить не верить властям».

Напомним, 22 марта на Севастополь была совершена очередная атака беспилотниками. Во время их уничтожения в здании правительства и здании Дома Москвы взрывной волной повыбивало стекла.

Ольга Сурикова