Новая дорога из Краснодара до Крыма станет короче на треть

Дорога к Крымскому мосту в Краснодарском крае готова на 50% и сократит время в пути до двух часов. Такими новостями в своем Telegram-канале поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что сегодня маршрут трассы А-289 от Краснодара до Крымского моста проходит через населенные пункты, где скорость на двухполосной дороге ограничена 60 км/час. И летом водители тратят на этот участок до пяти часов.

«Новый подход к Крымскому мосту короче почти на треть. Дорога будет четырехполосной и с разрешенной скоростью 90 км/час. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа. Все работы закончим в 2024 году», — пообещал Хуснуллин.

Также хорошая новость и для тех, кто едет в Крым по территории материка: в ускоренном темпе идет строительство нового скоростного участка в объезд Краснодара: новый скоростной участок станет частью М-4 «Дон». Запустить движение можно будет уже в середине 2023 года.

Дорога уже заасфальтирована на 90%. Кроме того, на 95% завершено устройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. Работы идут на каждом километре. Задействовано более 850 человек, свыше 110 единиц спецтехники и 135 единиц автотранспорта.

И уже этим летом автомобилисты смогут сократить время в пути на юг.

Ольга Сурикова