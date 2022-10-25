В Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги

Город Спорт
25-10-2022
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Торжественное открытие прошло на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя

В этом году в лиге участие принимают 38 команд, представляющих 14 образовательных учреждений нашего города. 
«В третьем сезоне у нас стало больше команд, это говорит о том, что тег-регби становится популярной игрой в учебных заведениях Севастополя», — отметила руководитель федерации Наталия Самойленко.

Руководитель Федерации рассказала, что в этом спортивном году две команды из городской лиги будут представлять Севастополь на Всероссийских соревнованиях. Также ребята из лучших команд по итогам сезона будут зачислены в спортивную школу, где будут продолжать свой спортивный путь в регби.

Места распределились следующим образом:

2014-2015 г. р.

🥇Школа № 22
🥈Школа № 19 (1)
🥉Школа № 19(2)

2012-2013 г. р.

🥇Школа № 22(1)
🥈Школа № 22(2)
🥉Школа № (1)

2010-2011(м) г. р.

🥇Школа № 42
🥈Школа № 22
🥉Школа № 47

2008-2010(д) г. р.

🥇Школа № 50
🥈Школа № 19

2006-2007(д) г. р.

🥇Школа № -22
🥈Школа № 39

2006-2007(юн) г. р.

🥇Школа № 39
🥈Инженерная школа

2007-2009(м) г. р.

🥇Школа № 50
🥈Школа № 12
🥉Школа № 40

Первая половина сезона, два тура из четырёх, завершится этой осенью. Весной следующего года пройдёт второй этап. Четвертый, заключительный тур станет одновременно финалом всего третьего сезона.

Напомним, в июне этого года в Зеленограде завершились первые в истории российского регби Всероссийские соревнования «Регбийная школьная лига», на которой принимали участие воспитанники школы № 50.

Фото: Анастасия Ильина

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