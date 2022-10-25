В Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги

Торжественное открытие прошло на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя
В этом году в лиге участие принимают 38 команд, представляющих 14 образовательных учреждений нашего города.
«В третьем сезоне у нас стало больше команд, это говорит о том, что тег-регби становится популярной игрой в учебных заведениях Севастополя», — отметила руководитель федерации Наталия Самойленко.
Руководитель Федерации рассказала, что в этом спортивном году две команды из городской лиги будут представлять Севастополь на Всероссийских соревнованиях. Также ребята из лучших команд по итогам сезона будут зачислены в спортивную школу, где будут продолжать свой спортивный путь в регби.
2014-2015 г. р.
🥇Школа № 22
🥈Школа № 19 (1)
🥉Школа № 19(2)
2012-2013 г. р.
🥇Школа № 22(1)
🥈Школа № 22(2)
🥉Школа № (1)
2010-2011(м) г. р.
🥇Школа № 42
🥈Школа № 22
🥉Школа № 47
2008-2010(д) г. р.
🥇Школа № 50
🥈Школа № 19
2006-2007(д) г. р.
🥇Школа № -22
🥈Школа № 39
2006-2007(юн) г. р.
🥇Школа № 39
🥈Инженерная школа
2007-2009(м) г. р.
Фото: Анастасия Ильина