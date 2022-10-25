В Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги

Торжественное открытие прошло на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя

В этом году в лиге участие принимают 38 команд, представляющих 14 образовательных учреждений нашего города.

«В третьем сезоне у нас стало больше команд, это говорит о том, что тег-регби становится популярной игрой в учебных заведениях Севастополя», — отметила руководитель федерации Наталия Самойленко.

Руководитель Федерации рассказала, что в этом спортивном году две команды из городской лиги будут представлять Севастополь на Всероссийских соревнованиях. Также ребята из лучших команд по итогам сезона будут зачислены в спортивную школу, где будут продолжать свой спортивный путь в регби.

Места распределились следующим образом: 2014-2015 г. р. 🥇Школа № 22

🥈Школа № 19 (1)

🥉Школа № 19(2) 2012-2013 г. р. 🥇Школа № 22(1)

🥈Школа № 22(2)

🥉Школа № (1) 2010-2011(м) г. р. 🥇Школа № 42

🥈Школа № 22

🥉Школа № 47 2008-2010(д) г. р. 🥇Школа № 50

🥈Школа № 19 2006-2007(д) г. р. 🥇Школа № -22

🥈Школа № 39 2006-2007(юн) г. р. 🥇Школа № 39

🥈Инженерная школа 2007-2009(м) г. р. 🥇Школа № 50

🥈Школа № 12

🥉Школа № 40



Первая половина сезона, два тура из четырёх, завершится этой осенью. Весной следующего года пройдёт второй этап. Четвертый, заключительный тур станет одновременно финалом всего третьего сезона.