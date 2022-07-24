Севастопольские рестораторы просят у властей большей поддержки на период СВО

Перечень предложений

С начала проведения специальной военной операции и отмены авиарейсов в Крым севастопольские владельцы кафе и ресторанов ощутили на своем бизнесе значительное снижение числа отдыхающих в регионе.

О том, какие меры могут помочь бизнесу, рассказали председатель Союза рестораторов Мария Флоринская и руководитель рабочей группы организации Денис Штукатуров, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Так, руководитель рабочей группы Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров напомнил, что позади остались ковидные годы, когда отрасль общественного питания переживала не лучшие времена, но сейчас для них ситуации ничуть не лучше.

«Сейчас в связи с отсутствием авиасообщений в Крым, мы наблюдаем, уже с начала мая месяца, 50% сокращение, стабильное 50% сокращение гостевого потока. Это очень для нас больно, потому что лето – это то время, когда мероприятия зарабатывают, создают определенный финансовый запас на зиму», — пояснил он.

В связи с этим бизнесмены от общепита предлагают продлить действие тех мер поддержки от местного Правительства, которые были введены в период пандемии. Например, согласно одного из законов для патентной формы налогообложения использование коэффициента было равно 0,5%, доходы снижались до 1% с 4%.

В рамках 146-го закона, который действовал в 2020 и 2021 годах, – это снижение налоговой нагрузки для предприятий. Это даст возможность высвободить определенное количество денежных средств для предприятий и оплатить коммерческую аренду. Наш город и наше правительство не могут влиять на коммерческую аренду, но таким образом мы можем помочь предпринимателям оплатить ее», предложила председатель Союза рестораторов Севастополя Мария Флоринская.

Еще одна предлагаемая мера поддержки – субсидирование минимального размера оплаты труда на одного сотрудника с марта по октябрь 2022 года. В противном случае многие заведения общепита будут вынуждены закрыться.

Штукаторов, в свою очередь, подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией, было бы целесообразно «восстановить программу ФОТ – это льготное кредитование по 3%, тоже рассчитывается по МРОТу на каждого сотрудника. Ведется расчет такой суммы. И, конечно же, налоговые послабления и снижения выплат. В первую очередь, это касается подоходного налога», заключил он.

Напомним, правительство Севастополя приняло решение освободить кафе и рестораны до конца года от арендной платы за летние площадки.

Ольга Сурикова