Алыча — полезные свойства, соусы и блюда с мясом

Эта ягода откроет вам новые вкусы
Севастополь — богат на фруктовые деревья и многие из них растут просто на аллеях, в парках и скверах или на диких участках. К таким неприхотливым растениях относится и алыча. Мы часто проходим и даже как бы не замечаем ее плоды, валяющиеся на земля. А совсем зря. Оказывается, она очень полезна и может спасти даже при радиации.
Алыча – лишь одна из многочисленных разновидностей слив. Другие названия – ткемали, вишнеслива. Это очень неприхотливое и в то же время урожайное растение – с одного дерева собирают до 100 кг плодов.
Это растение широко распространено на Кавказе, в Средней Азии, Закавказье и Крыму. На данный момент ореол распространения алычи значительно расширился и ее можно найти практически на всей территории Евразии.
Чем полезна алыча
В алыче содержится множество полезных веществ. Это углеводы, органические кислоты, пектины, витамин С, витамины группы В и провитамин А, много калия, железа, магния, кальция, фосфора.
В ней находится большое количество аскорбиновой кислоты, что позволяет использовать плоды в качестве профилактики и для лечения авитаминоза. Кроме того, регулярное потребление этого фрукта положительно сказывается на состоянии иммунитета. Входит в состав алычи и калий, который необходим для нормальной работы сердца. Благодаря небольшому количеству сахара плоды можно включать в рацион питания людям с сахарным диабетом.
Отдельно стоит выделить пользу недозрелой алычи, так как она считается прекрасным природным антиоксидантом. Ее рекомендуется использовать для очищения и омоложения организма. Поскольку алыча относится к низкокалорийным продуктам, ее разрешается употреблять в период похудения, а также включать в свой рацион питания при ожирении.
Доказано, что регулярное употребление алычи помогает организму противостоять действию радиации и излучения.
Полезные свойства алычи также используют в косметических целях. К примеру, настой на основе мякоти плодов является прекрасным средством для умывания, которое помогает избавиться от жирности кожи. Мякоть можно использовать в качестве маски, которая очистит лицо от прыщей. Смесь мякоти и измельченных косточек является прекрасной маской, которая помогает омолодить кожу лица, шеи и зоны декольте.
Противопоказания
Так как плоды алычи содержат большое количество органических кислот, ее не рекомендуется использовать в питании больных гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Применение
Первое, что приходит в голову при упоминании алычи, – соус ткемали. Этот соус очень хорош как приправа для жирного мяса, помогая его усваиванию. Кроме того, из алычи готовят варенье, повидло, джемы, желе. Из нее также готовят сок, квас и вино.
А мы, по традиции, предлагаем необычные рецепты, которые разнообразят ваше домашнее меню.
Бозбаш из говядины с алычей
Бозбаш обычно готовят из баранины, так как это кавказский суп, а мы приготовим с говядиной, при этом вкус будет ничуть не хуже.
«Секретным ингредиентом» этого сытного супа является алыча, причем использовать мы будем и сухую и свежую ягоду. Именно этот продукт придаст вкусу необходимую, но не ярко выраженную кислинку.
Из фарша мы будем формировать крупные тефтели. Их размер должен соответствовать размеру вашей ладони.
На варку картофеля в мясном бульоне уйдет 15-20 минут. Проверяем готовность клубней ножом или вилкой. Добавляем в кастрюлю шары из фарша и готовим суп в течение еще 20 минут.
Нут подготовьте заранее. Для этого вечером накануне готовки супа замочите горох в холодной воде. Утром воду слейте, а затем отварите нут в новой воде, на это уйдет примерно полтора часа. Готовый нут добавьте в кастрюлю с бульоном, картофелем и шариками из фарша.
Зонтик укропа – 1 шт.
Хмели-сунели – 0,5 ч. л.
Кориандр – 1 ч. л.
Гвоздика – 0,5 ч. л.
Перец черный горошек – 5-6 шт.
Перец душистый горошек – 5-6 шт.
Кинза – 25 гр.
Травы душистые – 1 ч. л.
Чеснок – 2-3 зуб.
Соль – по вкусу.
Сахар-песок – по вкусу.
Получившуюся однородную массу отправляем на небольшой огонь, опускаем в нее зонтик укропа и варим до загустения, периодически вливая ранее отставленный отвар.
Параллельно с варкой соуса измельчаем в ступке гвоздику, перец, кориандр. Спустя 15 минут молотые специи добавляем в кипящий соус, следом за ними всыпаем сахарный песок, соль и душистые травы, хорошо перемешиваем и варим еще минут 15-20.
За пять минут до готовности заправляем ткемали измельченной кинзой и пропущенным через пресс чесноком. Все тщательно перемешиваем и снимаем соус с огня.
Разливаем горячий соус по стерилизованным банкам и крепко закручиваем крышками.
Запеченное куриное филе «Волшебное» с алычой
Ингредиенты:
Филе куриное — 400 г
Алыча — 200 г
Зелень петрушки
Зелень базилика
Приправа
Сахар
Соль
Масло растительное (рафинированное)
Приготовление:
Подготавливаем ингредиенты для запеченного куриного филе с алычой.
Обязательно промываем мясо и просушиваем.
Алыча подойдет и не совсем спелая, это не принципиально.
Вкус блюда следует немного корректировать сахаром и солью.
Посыпаем приправой куриные грудки, добавляем соль. Можно и сахар сразу добавить.
Также смазываем филе растительным маслом.
Заливаем плоды алычи кипятком, так они легче будут чиститься.
Разделяем алычу на половинки. Нарезаем зелень, добавляем её к алыче.
Прокладываем половинками слив мясо. Накрываем заготовку мясного блюда крышкой.
Запекаем куриное филе в духовке примерно 1 час 10 минут. Температура — 180-190 градусов.
Запеченное куриное филе с алычой готово.
Соус ткемали может стать отличным дополнением к приготовленной ранее нами кукурузе по-мексикански.
Ольга Сурикова