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Алыча — полезные свойства, соусы и блюда с мясом

23-07-2022
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Эта ягода откроет вам новые вкусы

Севастополь — богат на фруктовые деревья и многие из них растут просто на аллеях, в парках и скверах или на диких участках. К таким неприхотливым растениях относится и алыча. Мы часто проходим и даже как бы не замечаем ее плоды, валяющиеся на земля. А совсем зря. Оказывается, она очень полезна и может спасти даже при радиации.

Алыча – лишь одна из многочисленных разновидностей слив. Другие названия – ткемали, вишнеслива.  Это очень неприхотливое и в то же время урожайное растение – с одного дерева собирают до 100 кг плодов.

Это растение широко распространено на Кавказе, в Средней Азии, Закавказье и Крыму. На данный момент ореол распространения алычи значительно расширился и ее можно найти практически на всей территории Евразии.

Чем полезна алыча

В алыче содержится множество полезных веществ. Это углеводы, органические кислоты, пектины, витамин С, витамины группы В и провитамин А, много калия, железа, магния, кальция, фосфора. 

В ней находится большое количество аскорбиновой кислоты, что позволяет использовать плоды в качестве профилактики и для лечения авитаминоза. Кроме того, регулярное потребление этого фрукта положительно сказывается на состоянии иммунитета. Входит в состав алычи и калий, который необходим для нормальной работы сердца. Благодаря небольшому количеству сахара плоды можно включать в рацион питания людям с сахарным диабетом.

Отдельно стоит выделить пользу недозрелой алычи, так как она считается прекрасным природным антиоксидантом. Ее рекомендуется использовать для очищения и омоложения организма. Поскольку алыча относится к низкокалорийным продуктам, ее разрешается употреблять в период похудения, а также включать в свой рацион питания при ожирении.

Доказано, что регулярное употребление алычи помогает организму противостоять действию радиации и излучения.

Полезные свойства алычи также используют в косметических целях. К примеру, настой на основе мякоти плодов является прекрасным средством для умывания, которое помогает избавиться от жирности кожи. Мякоть можно использовать в качестве маски, которая очистит лицо от прыщей. Смесь мякоти и измельченных косточек является прекрасной маской, которая помогает омолодить кожу лица, шеи и зоны декольте.

Противопоказания

Так как плоды алычи содержат большое количество органических кислот, ее не рекомендуется использовать в питании больных гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Применение

Первое, что приходит в голову при упоминании алычи, – соус ткемали. Этот соус очень хорош как приправа для жирного мяса, помогая его усваиванию. Кроме того, из алычи готовят варенье, повидло, джемы, желе. Из нее также готовят сок, квас и вино.

 

А мы, по традиции, предлагаем необычные рецепты, которые разнообразят ваше домашнее меню.

Бозбаш из говядины с алычей

Бозбаш обычно готовят из баранины, так как это кавказский суп, а мы приготовим с говядиной, при этом вкус будет ничуть не хуже.

«Секретным ингредиентом» этого сытного супа является алыча, причем использовать мы будем и сухую и свежую ягоду. Именно этот продукт придаст вкусу необходимую, но не ярко выраженную кислинку.

Говяжий филей — (800 г)
Куриное яйцо — (1 шт.)
Алыча — (15-20 шт. сушеной + 8 шт. свежей)
Картофель — (8 шт.)
Лук репчатый —(2 шт.)
Нут — (1 ст.)
Крупа рис —(1/2 ст.)
Куркума — (1 ст. л.)
Мясной бульон — (4-5 л)
Перец черный молотый
Пищевая соль —(по вкусу)
 
Приготовление
Начало традиционное для супа. Мясной бульон разогреваем в глубокой подходящей кастрюле. Моем и очищаем картофельные клубни, отправляем их в кастрюлю целиком. Промываем и очищаем одну луковицу, на разделочной доске измельчаем ее на небольшие квадраты.
Добавляем лук в кастрюлю и уменьшаем огонь до среднего.
Промываем мякоть говядины, очищаем луковицу и разрезаем на удобные кусочки средних размеров. Пропускаем ингредиенты через мясорубку, готовый фарш солим и перчим по вкусу. Промываем рис и добавляем его в миску с фаршем, туда же разбиваем яйцо. Ингредиенты тщательно перемешиваем до образования однородной массы.
Из фарша мы будем формировать крупные тефтели. Их размер должен соответствовать размеру вашей ладони.
Чуть сплющиваем шар и в центр вкладываем в него сушеную алычу.

На варку картофеля в мясном бульоне уйдет 15-20 минут. Проверяем готовность клубней ножом или вилкой. Добавляем в кастрюлю шары из фарша и готовим суп в течение еще 20 минут.

Нут подготовьте заранее. Для этого вечером накануне готовки супа замочите горох в холодной воде. Утром воду слейте, а затем отварите нут в новой воде, на это уйдет примерно полтора часа. Готовый нут добавьте в кастрюлю с бульоном, картофелем и шариками из фарша.

Следующей в кастрюлю отправляется уже свежая алыча. С ней бульон варится в течение 10 минут.
Добавляем в кастрюлю куркуму и тщательно перемешиваем ингредиенты, солим и перчим по вкусу, варим на среднем огне еще 8-10 минут. Выключаем огонь и даем супу настояться.
Тарелки сервируйте следующим образом: обязательно выкладывайте одну тефтельку и одну целую картошку, немного нута и алычу, заливайте бульоном. Украсить блюдо можно свежей рубленой зеленью.
 
Бозбаш из говядины готов.
 
Грузинское ткемали

Невозможно ароматный, пряный и с острыми нотками соус не бывает лишним, как для  праздничного ужина, так и для повседневного обеда.
Ингредиенты:
Алыча – 1000 гр.
Зонтик укропа – 1 шт.
Хмели-сунели – 0,5 ч. л.
Кориандр – 1 ч. л.
Гвоздика – 0,5 ч. л.
Перец черный горошек – 5-6 шт.
Перец душистый горошек – 5-6 шт.
Кинза – 25 гр.
Травы душистые – 1 ч. л.
Чеснок – 2-3 зуб.
Соль – по вкусу.
Сахар-песок – по вкусу.
Приготовление:
 
Моем алычу, заливаем холодной водой и отправляем кастрюлю с ягодами на огонь. Как только ткемали закипели, сливаем с них отвар, который понадобится в последующем. А ягоды протираем через дуршлаг, чтобы алыча отдала всю свою мякоть с соком.
Получившуюся однородную массу отправляем на небольшой огонь, опускаем в нее зонтик укропа и варим  до загустения, периодически вливая ранее отставленный отвар.
Параллельно с варкой соуса измельчаем в ступке гвоздику, перец, кориандр. Спустя 15 минут молотые специи добавляем в кипящий соус, следом за ними всыпаем сахарный песок, соль и душистые травы, хорошо перемешиваем и варим еще минут 15-20.
За пять минут до готовности заправляем ткемали измельченной кинзой и пропущенным через пресс чесноком. Все тщательно перемешиваем и снимаем соус с огня.
Разливаем горячий соус по стерилизованным банкам и крепко закручиваем крышками.
На этом процесс приготовления завершен.

Запеченное куриное филе «Волшебное» с алычой

Ингредиенты: 

Филе куриное — 400 г
Алыча — 200 г
Зелень петрушки
Зелень базилика
Приправа
Сахар
Соль
Масло растительное (рафинированное)

Приготовление:

Подготавливаем ингредиенты для запеченного куриного филе с алычой.
Обязательно промываем мясо и просушиваем.
Алыча подойдет и не совсем спелая, это не принципиально.
Вкус блюда следует немного корректировать сахаром и солью.

Посыпаем приправой куриные грудки, добавляем соль. Можно и сахар сразу добавить.

Также смазываем филе растительным маслом.

Заливаем плоды алычи кипятком, так они легче будут чиститься.

Разделяем алычу на половинки. Нарезаем зелень, добавляем её к алыче.

Прокладываем половинками слив мясо. Накрываем заготовку мясного блюда крышкой.
Запекаем куриное филе в духовке примерно 1 час 10 минут. Температура — 180-190 градусов.

Запеченное куриное филе с алычой готово.

Соус ткемали может стать отличным дополнением к приготовленной ранее нами кукурузе по-мексикански.

Ольга Сурикова

 

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