Алыча — полезные свойства, соусы и блюда с мясом

Эта ягода откроет вам новые вкусы

Севастополь — богат на фруктовые деревья и многие из них растут просто на аллеях, в парках и скверах или на диких участках. К таким неприхотливым растениях относится и алыча. Мы часто проходим и даже как бы не замечаем ее плоды, валяющиеся на земля. А совсем зря. Оказывается, она очень полезна и может спасти даже при радиации.

Алыча – лишь одна из многочисленных разновидностей слив. Другие названия – ткемали, вишнеслива. Это очень неприхотливое и в то же время урожайное растение – с одного дерева собирают до 100 кг плодов.

Это растение широко распространено на Кавказе, в Средней Азии, Закавказье и Крыму. На данный момент ореол распространения алычи значительно расширился и ее можно найти практически на всей территории Евразии.

Чем полезна алыча

В алыче содержится множество полезных веществ. Это углеводы, органические кислоты, пектины, витамин С, витамины группы В и провитамин А, много калия, железа, магния, кальция, фосфора. В ней находится большое количество аскорбиновой кислоты, что позволяет использовать плоды в качестве профилактики и для лечения авитаминоза. Кроме того, регулярное потребление этого фрукта положительно сказывается на состоянии иммунитета. Входит в состав алычи и калий, который необходим для нормальной работы сердца. Благодаря небольшому количеству сахара плоды можно включать в рацион питания людям с сахарным диабетом. Отдельно стоит выделить пользу недозрелой алычи, так как она считается прекрасным природным антиоксидантом. Ее рекомендуется использовать для очищения и омоложения организма. Поскольку алыча относится к низкокалорийным продуктам, ее разрешается употреблять в период похудения, а также включать в свой рацион питания при ожирении. Доказано, что регулярное употребление алычи помогает организму противостоять действию радиации и излучения. Полезные свойства алычи также используют в косметических целях. К примеру, настой на основе мякоти плодов является прекрасным средством для умывания, которое помогает избавиться от жирности кожи. Мякоть можно использовать в качестве маски, которая очистит лицо от прыщей. Смесь мякоти и измельченных косточек является прекрасной маской, которая помогает омолодить кожу лица, шеи и зоны декольте. Противопоказания Так как плоды алычи содержат большое количество органических кислот, ее не рекомендуется использовать в питании больных гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Применение

Первое, что приходит в голову при упоминании алычи, – соус ткемали. Этот соус очень хорош как приправа для жирного мяса, помогая его усваиванию. Кроме того, из алычи готовят варенье, повидло, джемы, желе. Из нее также готовят сок, квас и вино. А мы, по традиции, предлагаем необычные рецепты, которые разнообразят ваше домашнее меню. Бозбаш из говядины с алычей Бозбаш обычно готовят из баранины, так как это кавказский суп, а мы приготовим с говядиной, при этом вкус будет ничуть не хуже. «Секретным ингредиентом» этого сытного супа является алыча, причем использовать мы будем и сухую и свежую ягоду. Именно этот продукт придаст вкусу необходимую, но не ярко выраженную кислинку. Говяжий филей — (800 г) Куриное яйцо — (1 шт.) Алыча — (15-20 шт. сушеной + 8 шт. свежей) Картофель — (8 шт.) Лук репчатый —(2 шт.) Нут — (1 ст.) Крупа рис —(1/2 ст.) Куркума — (1 ст. л.) Мясной бульон — (4-5 л) Перец черный молотый Пищевая соль —(по вкусу) Приготовление Начало традиционное для супа. Мясной бульон разогреваем в глубокой подходящей кастрюле. Моем и очищаем картофельные клубни, отправляем их в кастрюлю целиком. Промываем и очищаем одну луковицу, на разделочной доске измельчаем ее на небольшие квадраты. Добавляем лук в кастрюлю и уменьшаем огонь до среднего. Промываем мякоть говядины, очищаем луковицу и разрезаем на удобные кусочки средних размеров. Пропускаем ингредиенты через мясорубку, готовый фарш солим и перчим по вкусу. Промываем рис и добавляем его в миску с фаршем, туда же разбиваем яйцо. Ингредиенты тщательно перемешиваем до образования однородной массы.

Из фарша мы будем формировать крупные тефтели. Их размер должен соответствовать размеру вашей ладони. Чуть сплющиваем шар и в центр вкладываем в него сушеную алычу. На варку картофеля в мясном бульоне уйдет 15-20 минут. Проверяем готовность клубней ножом или вилкой. Добавляем в кастрюлю шары из фарша и готовим суп в течение еще 20 минут. Нут подготовьте заранее. Для этого вечером накануне готовки супа замочите горох в холодной воде. Утром воду слейте, а затем отварите нут в новой воде, на это уйдет примерно полтора часа. Готовый нут добавьте в кастрюлю с бульоном, картофелем и шариками из фарша. Следующей в кастрюлю отправляется уже свежая алыча. С ней бульон варится в течение 10 минут. Добавляем в кастрюлю куркуму и тщательно перемешиваем ингредиенты, солим и перчим по вкусу, варим на среднем огне еще 8-10 минут. Выключаем огонь и даем супу настояться. Тарелки сервируйте следующим образом: обязательно выкладывайте одну тефтельку и одну целую картошку, немного нута и алычу, заливайте бульоном. Украсить блюдо можно свежей рубленой зеленью. Бозбаш из говядины готов.

Грузинское ткемали

Невозможно ароматный, пряный и с острыми нотками соус не бывает лишним, как для праздничного ужина, так и для повседневного обеда.

Ингредиенты:

Алыча – 1000 гр.

Зонтик укропа – 1 шт.

Хмели-сунели – 0,5 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Гвоздика – 0,5 ч. л.

Перец черный горошек – 5-6 шт.

Перец душистый горошек – 5-6 шт.

Кинза – 25 гр.

Травы душистые – 1 ч. л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Приготовление:

Моем алычу, заливаем холодной водой и отправляем кастрюлю с ягодами на огонь. Как только ткемали закипели, сливаем с них отвар, который понадобится в последующем. А ягоды протираем через дуршлаг, чтобы алыча отдала всю свою мякоть с соком.

Получившуюся однородную массу отправляем на небольшой огонь, опускаем в нее зонтик укропа и варим до загустения, периодически вливая ранее отставленный отвар.

Параллельно с варкой соуса измельчаем в ступке гвоздику, перец, кориандр. Спустя 15 минут молотые специи добавляем в кипящий соус, следом за ними всыпаем сахарный песок, соль и душистые травы, хорошо перемешиваем и варим еще минут 15-20.

За пять минут до готовности заправляем ткемали измельченной кинзой и пропущенным через пресс чесноком. Все тщательно перемешиваем и снимаем соус с огня.

Разливаем горячий соус по стерилизованным банкам и крепко закручиваем крышками.

На этом процесс приготовления завершен.