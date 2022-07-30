Медики-добровольцы рассказали о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий

Они по-новому посмотрели на свою работу

С началом военной операции на Украине в зону боевых действий отправилось много волонтеров и добровольцев. Самые востребованные из них — медики. Некоторые из них уже переехали в Донбасс для работы на постоянное основе в гражданских больницах и военных госпиталях. Корреспондент «Ленты.ру» приводит несколько историй врачей-добровольцев, которые готовы рассказать об особенностях и сложностях работы в зоне боевых действий.

Так, врач общей практики Евгений отметил, что до 24 февраля этого года иногда жертвовал деньги и помогал собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а с началом спецоперации решил ехать.

Уже в первый месяц он понял, что в тылу было зачастую опаснее, чем на многих участках фронта, Донецк постоянно обстреливался из всех видов оружия. Врач признает, что ему было страшно, но этот страх помог ему сконцентрироваться и оценить в полной мере, что он спасает жизни.

«Ко мне не идут с ранениями, полученными при обстрелах. Но боевые действия, разумеется, прибавляют работы. Любой организм тут испытывает огромный стресс, и если молодые держатся, то старики откровенно сдают — вскрываются старые болезни и появляются новые.

Что уж говорить о жителях того же Мариуполя. Люди несколько месяцев не получали квалифицированной медицинской помощи, не имели доступа к необходимым им лекарствам, у них было крайне плохое питание и антисанитарные условия жизни. Кровь в жилах стынет, когда слушаешь их рассказы, даже если конкретно в их районе не было активных боевых действий», — поделился Евгений.

Врач-рентгенолог из Санкт-Петербурга Артур присоединился к ополчению в качестве добровольца в 2014 года. Выполнял разные задачи и как военный, и как медик. Но уже осенью того же года вернулся на прежнюю работу. А в феврале согласился поработать в гуманитарном конвое, сначала на время отпуска, а потом принял решение уволиться и переехать в ДНР.

«Тогда я увидел, какое огромное количество людей в прифронтовых районах не имеют возможности получить качественную медицинскую помощь и умирают от откровенно глупых причин, хотя простейшие врачебные манипуляции могли бы их спасти.

Когда я оказывал медицинскую помощь в Мариуполе, то понимал, что в каждом дворе таких людей было огромное количество, но они просто не дожили до моего приезда», — отметил он в своем рассказе.