Медики-добровольцы рассказали о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий

Они по-новому посмотрели на свою работу
С началом военной операции на Украине в зону боевых действий отправилось много волонтеров и добровольцев. Самые востребованные из них — медики. Некоторые из них уже переехали в Донбасс для работы на постоянное основе в гражданских больницах и военных госпиталях. Корреспондент «Ленты.ру» приводит несколько историй врачей-добровольцев, которые готовы рассказать об особенностях и сложностях работы в зоне боевых действий.
Так, врач общей практики Евгений отметил, что до 24 февраля этого года иногда жертвовал деньги и помогал собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а с началом спецоперации решил ехать.
Уже в первый месяц он понял, что в тылу было зачастую опаснее, чем на многих участках фронта, Донецк постоянно обстреливался из всех видов оружия. Врач признает, что ему было страшно, но этот страх помог ему сконцентрироваться и оценить в полной мере, что он спасает жизни.
«Ко мне не идут с ранениями, полученными при обстрелах. Но боевые действия, разумеется, прибавляют работы. Любой организм тут испытывает огромный стресс, и если молодые держатся, то старики откровенно сдают — вскрываются старые болезни и появляются новые.
Что уж говорить о жителях того же Мариуполя. Люди несколько месяцев не получали квалифицированной медицинской помощи, не имели доступа к необходимым им лекарствам, у них было крайне плохое питание и антисанитарные условия жизни. Кровь в жилах стынет, когда слушаешь их рассказы, даже если конкретно в их районе не было активных боевых действий», — поделился Евгений.
Врач-рентгенолог из Санкт-Петербурга Артур присоединился к ополчению в качестве добровольца в 2014 года. Выполнял разные задачи и как военный, и как медик. Но уже осенью того же года вернулся на прежнюю работу. А в феврале согласился поработать в гуманитарном конвое, сначала на время отпуска, а потом принял решение уволиться и переехать в ДНР.
«Тогда я увидел, какое огромное количество людей в прифронтовых районах не имеют возможности получить качественную медицинскую помощь и умирают от откровенно глупых причин, хотя простейшие врачебные манипуляции могли бы их спасти.
Когда я оказывал медицинскую помощь в Мариуполе, то понимал, что в каждом дворе таких людей было огромное количество, но они просто не дожили до моего приезда», — отметил он в своем рассказе.
Для него в переезде была и другая причина: в Санкт-Петербурге его работа была достаточно конвейерной. Артур не не видел никаких последствий своих действий, имел достаточно низкую ответственность за итоговый результат. Здесь же он ощутил, как спасает жизни.
Врач травматолог из Екатеринбурга Игорь живет с твердым убеждением: оружия в руки не брать, поэтому ему было не так просто попасть в зону ведения СВО. Его взяли в ряды Народной милиции ДНР по специальности.
На фронте Игоря ничего особо не ужаснуло.
«Открытый перелом есть открытый перелом, неважно, получен он при падении с велосипеда или при падении с БТР.
Конечно, многому пришлось учиться на ходу, с огнестрельными и осколочными ранениями я до этого никогда не сталкивался. Но я смотрю на это как на открывшуюся возможность для профессионального развития.
Прозвучит цинично, но для любого врача, даже не связанного с военной медициной, тут [в ДНР] великолепное пространство для роста. Рук не хватает, через вас пройдет очень много пациентов, и вы наработаете огромный опыт и практику. Да и условия, несомненно, закаляют», — поделился медик.
По его словам, местная жизнь позволила ему избавиться и от снобизма. Он вырос в интеллигентной семье потомственных врачей и всегда думал, что сможет общаться только с людьми с высшим образованием, что здесь начал находить общий язык и с солдатами, и понял, сколько среди них по-настоящему глубоких и неординарных людей. Это тоже стало для него уроком.
Ольга Сурикова