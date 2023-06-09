На Шевченко вместо многоквартирного дома появится площадь

Сегодня, 9 июня, градостроительный совет принял решение о запрете строительства многоквартирного дома на улице Тараса Шевченко, и благоустройстве на этом месте общественного пространства.

Как доложил в ходе заседания индивидуальный предприниматель Алексей Васильковский, жилой дом здесь окажется в уже густо застроенной территории. Вид разрешенного использования на данном земельном участке сменили из хранения личного автотранспорта в многоквартирную жилую застройку, после этого согласовывался проект. Затем получено разрешение на строительство, но в итоге отменено разрешение на смену назначения земельного участка.

Получилась правовая коллизия. Застройщик опасается последствий и дальше ограждения территории не пошел.

Градостроительный совет высказался категорически против строительства здесь дома. Среди аргументов данного решения прозвучали доводы о том, что, если дать разрешение на его строительство, ситуация с парковкой в районе станет тупиковой. К тому же жители неоднократно выступали против строительства там многоквартирного дома.

В ходе обсуждения на этом месте предлагалось собственнику построить многоуровневую парковку либо ТРЦ с парковкой. Но в последствии отказались и от этих идей.

«Тогда такое решение принимаем: никаких альтернатив, никакой парковки многоуровневой, разговариваем с собственниками о замене участка и будем там планировать площадь и паркинг вокруг», — заключил губернатор Михаил Развожаев.

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Ольга Сурикова