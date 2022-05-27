Директор ГК «Любимый берег» не смог обжаловать наказание и получил 6,5 лет

Приговор вступил в силу

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении руководителя группы компаний «Любимый берег», который обвиняется мошенничестве и похищении средств людей под предлогом продажи недвижимости.

Севастопольский городской суд 26 мая согласился с позицией прокуратуры и оставил без изменения приговор Ленинского райсуда. Директор фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Как уже сообщалось, осужденный с января 2015 года по декабрь 2017 года заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов по ул. Университетская, 20/9, ул. Челнокова, 14/18, ул. Ручьевой, 65 в городе Севастополе. При этом завершать строительство и передавать покупателям жилье он не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов.

От его действий пострадали 9 человек, он получил от них свыше 10,4 млн. рублей.

Отмечается, что в июне 2020 года мужчина уже признан судом виновным в совершении аналогичных действий по отношению к другим 90 потерпевшим и осужден к лишению свободы.

По совокупности преступлений он получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ольга Сурикова