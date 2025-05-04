Севастопольские предприятия увеличили затраты на управленцев и рекламу

В 2024 году крупный и средний бизнес России потратил рекордные 34,5 трлн рублей на коммерческие и управленческие нужды. По данным аналитиков FinExpertiza, рост составил почти 17% по сравнению с предыдущим годом — это на 5 трлн рублей больше, чем в 2023-м. Расходы растут быстрее, чем инфляция, и отражают как внутренние перестройки бизнеса, так и необходимость адаптации к новым экономическим условиям.

Что происходит в стране

Наибольший рост затрат зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и крупных промышленно-активных регионах. Основные драйверы увеличения расходов — торговля, промышленность, IT-сфера и логистика. Это объясняется не только инфляцией, но и структурными сдвигами: переходом на российское ПО, повышением зарплат в IT и увеличением логистических издержек из-за внешнеполитической обстановки.

Эксперты отмечают, что особенно заметно подорожало содержание бизнеса в регионах, где экономика интенсивно перестраивается под внутренний спрос и импортозамещение. При этом в некоторых субъектах, наоборот, наблюдается сокращение трат — например, в Кемеровской области и Коми.

Севастополь: скромно, но с ростом

Севастополь оказался в числе регионов с наименьшими средними корпоративными расходами: в 2024 году местные компании тратили в среднем по 140,4 млн рублей на управление и коммерцию. Меньше — только в Калмыкии, Ингушетии и еще нескольких субъектах Северного Кавказа.

Однако по темпам роста Севастополь — в числе лидеров: расходы увеличились сразу на 37%, что говорит о заметных внутренних изменениях. Компании инвестируют в управление, внутреннюю инфраструктуру, логистику и продвижение — что может быть признаком оживления деловой активности.

Лидеры и аутсайдеры

Лидеры по общим тратам:

Москва (+1,9 трлн руб.)

Московская область (+848,4 млрд руб.)

Санкт-Петербург (+321,2 млрд руб.)

Краснодарский край (+205,9 млрд руб.)

Аутсайдеры по объёмам и росту расходов:

Калмыкия (в среднем 19 млн руб. на компанию)

Ингушетия , Кабардино-Балкария , Дагестан

Северная Осетия — +0,9 млрд руб., номинальный рост

Кемеровская область — единственный крупный регион, где расходы снизились (-77 млрд руб.)

Почему это важно

Растущие управленческие и коммерческие расходы — это не всегда плохо. Это может означать, что бизнес масштабируется, адаптируется к вызовам и инвестирует в развитие. В Севастополе такая динамика может свидетельствовать о стремлении предпринимателей и организаций перестраивать внутренние процессы, расширять влияние и усиливать конкурентные позиции на региональном и федеральном уровне.

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