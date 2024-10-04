«Ресурса уже не хватает»: известный ресторатор Денис Штукатуров продаёт свой бизнес в Севастополе

Известный севастопольский ресторатор, бывший председатель «Союза рестораторов Севастополя» Денис Штукатуров выставил на продажу свои рестораны «Окрошка» и «Момо», расположенные на Приморском бульваре. Оба заведения долгие годы пользовались популярностью как у горожан, так и у туристов. Решение о продаже далось ресторатору непросто.

– Рестораны – это бизнес, — рассказывает Денис. – Почти три года мы пытались удержаться на плаву в условиях постоянных убытков, но на данный момент собственных ресурсов уже просто не хватает.

По словам Дениса, с самого начала сложностей, вызванных пандемией и последовавшим за ней закрытием авиасообщения с городом, он использовал все возможности для того, чтобы сохранить предприятия и коллектив.

– Когда-то зимой нас спасали мероприятия и корпоративы, — вспоминает он. – В Крым приезжало достаточно туристов и в несезон, что позволяло компенсировать отсутствие доходов в холодное время года. Сейчас же два месяца активного сезона не в состоянии покрыть расходы остальных десяти месяцев.

Дополнительный удар по бизнесу нанес ремонт набережной Приморского бульвара. Рестораны, расположенные в эпицентре ремонтных работ, оказались практически отрезаны от потока гостей.

– Из-за пыли приходилось держать окна закрытыми почти весь день, — рассказывает Денис. — Мы каждый день мыли фасад, летняя площадка простаивала. В результате мы потеряли практически всю дневную выручку. Даже льготы, предоставленные правительством владельцам летних площадок, нам не помогли, потому что мы арендуем площадь у частного лица.

Ресторатор отметил, что принял решение о продаже ресторанов, когда ситуация стала критической, и дальнейшее содержание предприятий грозило непоправимыми финансовыми последствиями. Он также добавил, что не собирается уезжать из Севастополя, который считает своим домом.

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Анна Левина