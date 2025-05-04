В Севастополе продолжается турнир «Кубок Победы»: впереди финалы

Сегодня на стадионе «Патриот» проходит второй день футбольного турнира «Кубок Победы», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Соревнования собрали ветеранов футбола в возрасте 50+ из Севастополя, Крыма и новых регионов России.
Накануне, 3 мая, состоялись групповые этапы. По итогам первого игрового дня в полуфинал вышли:
– Сборная Севастополя
– «Таврия» (Симферополь)
– «Энергодар» (Запорожская область)
– «Черноморец» (Черноморское, Крым)
В матчах за 5–7 места сыграют:
– Штаб Черноморского флота
– «Ветеран» (Симферополь)
– «Металлист» (Севастополь)
Турнир проходит в духе настоящей спортивной борьбы, патриотизма и уважения к подвигу предков. Организаторами выступают Севастопольское городское отделение ЛДПР и НКО «Севастопольский футбольный клуб «Спартак»». Соревнования проходят при поддержке ветеранов, общественных организаций и активной молодёжи.
Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлёв подчеркнул значимость турнира:
«Это настоящий праздник спорта, силы и братства! Спорт — это не только игра, это мощный инструмент сплочения. Здесь, на поле, представители разных регионов, которые играют за честь своих городов, за память о подвиге предков и за будущее. Мы видим, как через такие события укрепляется связь между территориями, рождаются настоящий командный дух и дружба. ЛДПР поддерживает этот турнир, являясь соорганизатором. Горжусь, что имеем возможность помогать в организации таких значимых мероприятий».
Финальные матчи и церемония награждения состоятся сегодня, 4 мая, в 14:00 на стадионе «Патриот».