«Новый Херсонес» в Севастополе признан лучшим музейным парком России

Музейно-храмовый комплекс стал победителем II Всероссийской премии «Парки России» в номинации «Историко-архитектурный, музейный парк». Жюри отметило масштаб работ по созданию благоустроенной территории площадью 24 гектара и архитектурную интеграцию объектов в историческую среду. Об этом сообщила пресс-служба комплекса.

На территории комплекса расположены барельефы, фонтаны с символами евангелистов, скульптуры, посвящённые деятелям, связанным с историей Крыма. Воссоздан квартал времен князя Владимира, работают детские площадки, высажены сотни деревьев и кустарников. Премия «Парки России» учреждена Минстроем РФ и профильными организациями для поощрения лучших проектов в сфере городской среды и общественных пространств.

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