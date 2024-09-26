В Сбере рассказали крымским пенсионерам, что важно знать о банковских картах и онлайн-покупках

Все чаще пенсионеры начинают использовать банковские карты как платежный инструмент и счет для получения льгот и пенсионных выплат. Также часто люди старшего возраста становятся и активными пользователями интернета, где не только смотрят полезные рецепты и общаются с родными, но еще оплачивают услуги, покупают товары и многое другое. Специалисты Сбера подготовили несколько советов по финансовой грамотности для пенсионеров, которые тоже хотят отказаться от полностью наличного расчета, но опасаются за сохранность средств.

— Не бойтесь использовать банковскую карту в повседневной жизни. Деньги с неё не могут потеряться, случайно выпасть из кармана или прийти в негодность, а доступ к ним имеете только вы. Даже если кошелек или карта будут утеряны – средства останутся в сохранности, а вы можете получить новую карту и продолжать пользоваться своими сбережениями. Кроме того, с помощью карты вы сможете легко оплатить ЖКУ или делать покупки онлайн, не выходя из дома. Также можно быстро получить переводы от близких, или перевести деньги на подарок родственникам, даже если они находятся в другом городе.

— Получать пенсию на банковскую карту — удобно. Получая пенсию на карту, вам не придется ждать почтальона или тратить время для похода на почту и стоять в очередях. Пенсия будет приходить вовремя в определенный день прямо на вашу карту, а вы сможете строить свой финансовый план, зная дату зачисления пенсионных выплат.

— Главное — конфиденциальность. Установите пин-код для банковской карты и никому его не сообщайте, это ваш «ключ безопасности». Не стоит передавать карту или диктовать ее номер, пин-код и другие данные незнакомым и подозрительным людям, даже если вас просят сделать это якобы для проверки сведений или зачисления средств на ваш счет.

— Будьте внимательны в интернете. Если вам на электронную почту или в сообщении пришла подозрительная ссылка от неизвестного отправителя – не переходите по ней. Иногда мошенники под видом ссылки на сайт для получения приза или оплаты услуг присылают ссылку на вредоносное программное обеспечение, которое может заразить ваш компьютер или телефон шпионскими программами или вирусами.

— Пользуйтесь специальными предложениями для пенсионеров. Финансовые организации, медицинские учреждения и даже магазины часто предлагают специальные условия, бонусы и скидки для пенсионеров – не бойтесь пользоваться этими возможностями, ведь такой подход может сэкономить ваши деньги или даже принести вам дополнительный доход.

«Несмотря на то, что крымчане старшего поколения привыкли к определенному укладу – использовать преимущественно наличные средства и получать пенсию в почтовом отделении, мы видим, как в последнее время эта тенденция меняется. Уверен, что благодаря современным банковским услугам и сервисам люди старшего возраста не только смогут сделать свою жизнь проще, но и смогут эффективнее пользоваться своими финансами. Также мы регулярно проводим в наших офисах «Дни пенсионера» — адресно рассказываем о финансовой грамотности, основах кибербезопасности и возможностях, которыми они могут воспользоваться в Сбере», — отметил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

Жители Крыма и Севастополя могут оформить заявление на назначение пенсии и передать реквизиты для получения пенсионных выплат в Социальный фонд России в любом офисе Сбера или в приложении СберБанк Онлайн, без посещения МФЦ или СФР.

Для оформления выхода на пенсию клиенту необходимо за 30 дней до ухода на заслуженный отдых подать два заявления: первое для назначения пенсии и готовности получать выплаты, а второе – чтобы получать пенсию на указанный банковский счет.