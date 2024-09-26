Золотая лихорадка: цены на драгоценный металл бьют исторические рекорды

Впервые в истории цены на золото преодолели отметку в 2700 долларов за унцию! На лондонской бирже стоимость декабрьского фьючерса на драгметалл достигла 2700,2 доллара, что составляет рост почти на 0,6 %.

С начала 2024 года золото подорожало примерно на 25 %. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами:

• ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США;

• активными покупками золота центральными банками разных стран;

• эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, что вызвало повышенный спрос на золото как на актив-убежище.

Последний скачок цен произошел после решения ФРС снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото вплоть до конца года, так как, судя по комментариям представителей ФРС, снижение процентных ставок в США может продолжиться.

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Анна Левина