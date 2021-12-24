Севастопольские политики о большой пресс-конференции Владимира Путина

В Севастополе с большим вниманием следили за большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина.
«Севкору» основные тезисы пресс-конференции главы государства прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, глава реготделения ЛДПР Илья Журавлев.
«Крайне важно, что президент в очередной раз подчеркнул необходимость вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета хотя бы на уровне 80%. Наш лидер Владимир Вольфович Жириновский и наша партия последовательно выступают за вакцинацию и популяризацию вакцинации», — считает политик.
Журавлев подчеркнул важность вопросов социального блока в выступлении президента. По его словам, в уходящем году произошло беспрецедентное расширение мер поддержки семей с детьми: «Мы все видели, сколько сделано было в сфере социалки в уходящем году: расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства, – просто по количеству семей, у кого есть дети от нуля до трёх лет. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребёнка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Были повышены МРОТ и прожиточный минимум. Поддержка семей с детьми – это ключевое направление развития социальной сферы, ведь именно большие крепкие многодетные семьи – залог будущего процветающего общества».
Отметил вице-спикер и важность поддержки бизнеса, особенно отраслей, пострадавших в результате пандемии коронавируса.
«Президент подчеркнул, что правительство и далее планирует поддерживать бизнес, особенно те отрасли, которые пострадали от коронавируса. Напомним, ЛДПР как на федеральном, так и на региональном уровне системно выступает за поддержку бизнеса: ослабления налогового давления, предоставление субсидий, сокращение проверок», — добавил Журавлев.
Напомним, что в ходе большой пресс-конференции президент заявил, что он не мог отказать жителям Крыма и Севастополя в 2014 году во время государственного переворота в Украине.
Также глава государства пообещал завести общероссийских операторов мобильной связи в Крым и в Севастополь.
Дарья Тимофеева
Фото: kremlin.ru