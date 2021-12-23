Путин: Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в 2014 году

Россия взяла под крыло Севастополь и Крым

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что он не мог отказать жителям Крыма и Севастополя в 2014 году во время государственного переворота в Украине.

Путин подчеркнул, что до 2014 Россия сотрудничала со всеми украинскими руководителями, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию и не планировала предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма.

«Работали же и готовы были дальше работать, и никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили», — подчеркнул он.

Также президент России высказал непонимание причин начала «кровавого госпереворота в Украине», так как президент Виктор Янукович, по словам Путина, в то время был уже на все согласен и готов был уйти добровольно. Вместо мирной смены власти в Киеве «людей убивали и сжигали».

«Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло. Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке, в Донбассе?», — заявил глава Кремля.

Ольга Сурикова