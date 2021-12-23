Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Севастополе и Крыму

Виноваты западные партнеры

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос. относительно отсутствия в Крыму и Севастополе общероссийских операторов мобильной связи.

Президент напомним, что проблема заключается в санкциях западных партнеров.

«Я уже говорил, странная ситуация складывается: если кто-то считает, что Крым оккупирован, то крымчане и Крым жертвы агрессии, за что же их дополнительно наказывать. А если они присоединились к России по собственной воле на референдуме, то это проявление демократии, то кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один: плевать они хотели и на интересы крымчан, России и демократию», — подчеркнул Путин.

Он пообещал, что в ближайшем будущем на полуострове будут решены вопросы с водоснабжением, как была решена проблема с электроснабжением, а также будет продолжать развиться инфраструктура, при чем не только прибрежных городов. Одним из перспективных направлений он назвал программу реновации аварийного жилья, по которой «Крым отстает».

«Что касается мобильной связи, мы найдем способы обеспечить интересы людей. Не буду сейчас говорить, чтобы не помешать самому процессу», — пообещал глава Кремля.

В завершении Путин добавил, что ему известно, что в Крыму и Севастополе есть «вопросы и с уровнем цен, доходов, уровнем зарплат, будем все решать постепенно».

«Надеюсь, севастопольцы и крымчане это чувствуют уже сегодня и почувствуют завтра», –заключил президент.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что он не мог отказать жителям Крыма и Севастополя в 2014 году во время государственного переворота в Украине.

Ольга Сурикова