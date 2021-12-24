Прокуратура выявила нарушения при уборке снега на дорогах и придомовых территориях Севастополя

Вынесено 16 представлений

Прокуратура Севастополя выявила нарушения в деятельности коммунальных служб по содержанию территорий населенных пунктов и придомовых территорий в период снегопадов.

Ведомством с 20 чисел декабря особое внимание уделено этому направлению деятельности коммунальщиков.

«Проверкой содержания придомовых территорий многоквартирных домов установлено, что 11 управляющими организациями не обеспечено их надлежащее содержание и очистка от снега и наледи», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Также отмечается, что аналогичные нарушения допущены администрациями муниципальных образований и транспортными предприятиями по содержанию вверенной территории.

«По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города внесены 16 представлений. Шесть должностных лиц управляющих организаций предостережены об административной ответственности в случае несвоевременной уборки наледи», — добавили в надзорном ведомстве.

В настоящее время организованы проверки объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, замгубернатора Севастополя Николай Жигулин заявил, что в правительстве сделают оргвыводы по отношению к директорам управляющих компаний после того, как нормализуется ситуация с погодой.

Ольга Сурикова