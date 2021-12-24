В Севастополе пьяный водитель ехал с охотничьем ружьем

Теперь у него крупные неприятности

В Севастополе, в поселке Орлиное, сотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗель, водитель которого находился в алкогольном опьянении и при этом перевозил охотничье оружие, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Документы на хранение оружия у него имелись. Однако нахождение в пьяном виде не спасло его от административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения.

Кроме того, как на водителя ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

От управления его отстранили и автомобиль отправлен на специализированную площадку, а оружие изъято.

Напомним, в Севастополе возле барбешопа возник конфликт и потасовка, после которой один из ее участников вернулся к заведению с охотничьим карабином.

Ольга Сурикова