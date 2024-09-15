При пожаре в Севастополе сотрудники МЧС спасли двоих человек

Пожар произошел 14 сентября в квартире одного из домов на площади 50-летия СССР. Вызов поступил в 18 часов 50 минут.

Прибыв к месту, сотрудники МЧС России проникли в жилище, внутри обнаружили двоих пострадавших с ожогами — их вывели на свежий воздух с использованием спасательных устройств и передали медикам. Жильцы из соседних задымлённых квартир были эвакуированы.

Полтора часа потребовалось для тушения пожара. Его площадь составила 5 квадратных метров. Горели бытовые вещи и мебель.

Предварительно, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Источник: МЧС России по Севастополю

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Анна Левина