При пожаре в Севастополе сотрудники МЧС спасли двоих человек

Пожар произошел 14 сентября в квартире одного из домов на площади 50-летия СССР. Вызов поступил в 18 часов 50 минут.
Прибыв к месту, сотрудники МЧС России проникли в жилище, внутри обнаружили двоих пострадавших с ожогами — их вывели на свежий воздух с использованием спасательных устройств и передали медикам. Жильцы из соседних задымлённых квартир были эвакуированы.
Полтора часа потребовалось для тушения пожара. Его площадь составила 5 квадратных метров. Горели бытовые вещи и мебель.
Предварительно, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
Источник: МЧС России по Севастополю
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Анна Левина