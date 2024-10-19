Шесть советов от МЧС, как согреться, а не сгореть

Отопление во все квартиры севастопольцев придет до 25 октября, пока что многие начинают использовать обогреватели.

МЧС России по Севастополю напоминает, как правильно их использовать, чтобы не произошло ЧП.

Ставьте обогреватель на безопасном расстоянии от штор, ковров и мебели.

Следите за исправностью проводки и самого прибора.

Не используй кустарно изготовленные и повреждённые приборы.

Не включай несколько мощных приборов одновременно.

Не размещай провода под коврами, линолеумом и в сырых местах.

Не разрешай детям трогать обогреватель, не включай его на ночь.

Это простые правила и их легко соблюдать, но многие забывают об элементарных правилах безопасности.

При возгорании срочно вызывай пожарных по номеру «101»!

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Кристина Ветер