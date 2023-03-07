Житель Крыма причастен к теракту на аэродроме в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании диверсанта, который совершил теракт на аэродроме в Мачулищах против самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает агентство «Белта».

К попытке диверсии против российского военного самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах причастен житель Крыма с паспортом РФ, заявил Лукашенко Лукашенко.

«Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — поделился подробностями президент Беларуси.

По его словам, подготовку диверсанта вели представители СБУ, после чего забросили на территорию Республики – через Варшаву, Лодзь, Ригу и Псков в Минск. Причем через Брест он проникнуть не смог – его не пропустил бдительный пограничник.

Лукашенко добавил, что далее в России он перемещался по внутреннему российскому паспорту и смог из Пскова на автобусе приехать в Минск. Здесь он смог реализовать свой план.

«Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом», – пообещал Лукашенко.

Сообщения об атаке дронов на самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 появились в конце февраля. В сети позже тиражировалось видео, снятое двумя дронами на аэродроме, но без концовок их полетов. Позже белорусский госканал показал взлет этого самолета в доказательство отсутствия повреждений.

Преступник и его сообщники, по словам Лукашенко, задержаны.

Ольга Сурикова