В Севастополе больше всего пострадали туризм и ресторанный бизнес

Вследствие усиления санкционного давления после начала СВО в Севастополе больше всего пострадала туристическая сфера, здесь падение составило порядка 56%, а также ресторанный бизнес, упавший на 40%.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил глава комитета по экономике Евгений Дубовик.

По словам Дубовика, всего в городе порядка 30 сфер, серьезно пострадавших после начала СВО. Среди них также гостиничный бизнес, пищевая промышленность, агрокомплекс, производство программного и компьютерного оборудования и даже сфера ремонта машин.

Правительством Севастополя совместно с заксобранием города разработан комплекс мер, направленный на поддержку данных отраслей.

Дарья Тимофеева