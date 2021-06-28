Севастопольские мусорки пока что останутся «глупыми»

Но не навсегда, в будущем к ним еще добавятся камеры

Сегодня заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин на аппаратном совещании сообщил, что организация, которая обещала установить датчики наполняемости контейнеров для отходов не выходит на контакт.

«Те подрядчики, которые взяли эту работу на себя ушли в проработку, пока обратной связи от них получить не можем», — отметил Жигулин.

Зам губернатора добавил, что в горхозе рассматривают и другие организации, занимающиеся подобным оборудованием.

Михаил Развожаев подчеркнул, что без внедрения специального оборудования решить проблему складирования мусора возле контейнерных площадок не получится.

«Этим проектом будем комплексно заниматься с подрядчиком по контролю за тем, что происходит на контейнерных площадках. Мусор из неоткуда не берется, его кто-то привозит и сваливает, либо убирать его за счет остальных жильцов за тариф, который условно покрывает все эти потребности, но дополнительный оплачиваемый мусор он точно никогда не покроет», — отметил губернатор.

При этом градоначальник подчеркнул, что он давно давал поручения провести мероприятия по автоматизации системы контроля за наполняемостью контейнеров.

Напомним, что еще в мае этого года Михаил Развожаев поручил проработать вопрос по внедрению в Севастополе системы мониторинга наполняемости контейнеров для отходов, а также о внедрении данной системы с июня 2021 года рассказывал директор горхоза Евгений Горлов.

Дмитрий Островский