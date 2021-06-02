Мусорки станут «умными» с 8 июня

Нововведение может повлиять на тариф, как уменьшить, так и увеличить

О внедрении по поручению губернатора в Севастополе системы мониторинга заполняемости контейнеров для мусора, сегодня рассказал директор горхоза Евгений Горлов.

«Есть предложение после 8 июня провести данные мероприятия, порядка 100 контейнеров будет охвачено у нас этим оборудованием, оно будет передавать через центр «безопасный город», период и время накопления», — рассказал Горлов.

По словам директора горхоза, новые датчики позволят проанализировать ситуацию с вывозом оператором и субподрядчиками мусора из определенного контейнера, периодичность его опорожнения и накопления мусора, а также, скорее всего, позволят экономить на вывозе мусора.

Горлов подчеркнул, что данное нововведение позволит бороться со сбросом в контейнеры мусора из незарегистрированных гостиниц, что приводит к их переполненности в связи с тем, что частота вывоза мусора рассчитывается в соответствии с количеством зарегистрированных на жилплощади людей, а не фактически там проживающих.

«Если мы будем фиксировать регулярное накопление, то есть больше чем заключено договоров в округе, значит мы будем проводить административно-техническим контролем, земельным контролем, департаментом по имущественным и земельным отношениям, севреестром, налоговой на предмет наличия домов с признаками гостиниц», — подчеркнул директор горхоза.

Также было отмечено, что в случае успеха «пилотного проекта» в Севастополе, который продлится в течение четырех месяцев, данными датчиками будут оборудованы порядка 7000 контейнеров, а также будут пересмотрены порядок перемещения мусоровозов и нормы накопления твердых коммунальных отходов. В результате нормы накопления могут как увеличиться, так и уменьшится. Если они увеличатся, то может возрасти тариф за вывоз мусора.

Напомним, что согласно статье 24.10 ФЗ «Об отходах производства и потребления», нормы накопления твердых коммунальных отходов определяют, сколько гражданам приходится платить за их вывоз и утилизацию, на основе данных норм формируется тариф на вывоз мусора. В Севастополе они утверждаются правительством города.

Дмитрий Островский

Фото: Андрей Вознесенский