Севастопольские МАНовцы приняли участие в международных соревнованиях в Минске

Школьники Малой академии наук Севастополя приняли участие в федеральном этапе Международного фестиваля робототехники «Робофинист».

Соревнования в этом году устроены таким образом, что севастопольцы в отборочном туре соревновались с представителями всего Южного федерального округа и Белоруссии. Несмотря на высокую конкуренцию, ребята показали достойный результат и заняли 4 место в номинации «Футбол управляемых роботов 4×4».

Также наши школьники проявили себя в категории «Интеллектуальное сумо 15×15».

В 2023 году севастопольцы стали победителями этого престижного международного фестиваля. В этом году наш город в финале, который состоится в Санкт-Петербурге, представят команды-победители межрегионального этапа, который проходил в рамках Межрегионального фестиваля юных изобретателей.

Международный фестиваль робототехники «Робофинист» — самое крупное соревнование по робототехнике в России, охватывает более 5000 школьников из разных стран. Во время фестиваля ребята соревнуются в более 30 номинациях.

Фото: Сергей Пасеин

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