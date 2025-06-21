Сегодня финальный день международного экономического форума в Санкт-Петербурге

Его участниками стали молодые предприниматели, ученые, координаторы молодежных проектов и инициатив со всей страны.

Они посетили практико-ориентированные лекции, разнообразные мастер-классы и экспертные сессии, охватывающие широкий круг сфер самореализации молодого поколения. А также сессию «30 вопросов миллиардеру», менторскую гостиную «Бизнес не спит: разборы 360», деловую игру по модели Евразийского экономического союза; предпринимательский марафон и многое другое.

Известные лидеры мнений, руководители крупнейших компаний и успешные бизнесмены поделились опытом и мотивировали молодежь на дальнейшие достижения.

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