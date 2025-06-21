Продолжается автопробег «Дорогами Победы». Делегация посетила Хатынь и Минск

Участники делегации посетили Мемориальный комплекс в Хатыни, почтили память павших, возложили цветы, прошли по маршруту скорби и мужества.

По словам Ильи Журавлева, это место — символ ужаса войны и беспримерного героизма простых жителей.

«Сожжённая вместе с жителями, она [Хатынь] воплощает судьбу сотен таких же деревень. Более 600 населённых пунктов были уничтожены фашистами вместе с мирными людьми. И когда стоишь среди чёрных плит Мемориала, за каждой из которых — исчезнувшая деревня, невозможно не вспомнить фильм «Иди и смотри,» — подчеркнул Илья Журавлев.

Следующей остановкой стал Минск. На встрече с руководством города участники автопробега обратили внимание на важность передачи исторической памяти молодому поколению.

«Этот день стал частью большого пути — пути памяти, уважения, благодарности. Мы продолжаем автопробег «Дорогами Победы», и в каждом городе, у каждого мемориала мы чувствуем: наша история жива», – отметил Илья Журавлев.

Напомним, что автопробег «Дорогами Победы» стартовал 16 июня с площади Нахимова в Севастополе. Проект проходит по ключевым регионам России и Беларуси, объединяя поколения единой нитью памяти.

Фото и видео: Телеграм-канал Ильи Журавлева

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города