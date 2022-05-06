Севастопольские каратисты взяли четыре медали на выездных соревнованиях

Сборная Севастополя по каратэ приняла участие во Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого», которые проходили в Санкт-Петербурге и собрали 2000 атлетов из 35 регионов, сообщает телеканал «СТВ».

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команда Севастополя, «Кубок Петра Великого» проводится уже в 21-й раз, а севастопольцы принимают в нём участие в третий. От сборной команды Севастополя выступили восемь спортсменов, представителей спортшколы № 6, которым удалось заработать четыре награды, в их числе и медаль высшего достоинства:

В этот раз соревнования проходили в трех основных дисциплинах: ограниченный контракт, это классическое традиционное карате, полный контакт в средствах защиты, полный контакт без средств защиты.

Дебютант таких соревнований Матвей Солошенко (12-13 лет) занял третье место (ката). Он преодолел насыщенную турнирную сетку, что позволило ему занять позицию на пьедестале.

Маргарита Кулиненко (14-15 лет) одолела принципиальную соперницу, которой она проиграла в прошлом году, но в поединке за выход в финал уступила и также заняла третье место.

«Бронзу» в весовой категории до 75 кг завоевал Арслан Мефаев.

А Кристина Данильченко, тщательно проанализировав прошлогоднее выступление, выиграла все поединки и завоевала золотую медаль.

Мария Зеленская, Демид Орешко, Кирилл Жевед и Яровслав Баканов не дотянулись до мест на пьедестале, но почерпнули очень необходимый опыт в столь крупных соревнованиях.

По итогам Кубка первое место заняла команда Ленинградской области, у Московской области второе общекомандное место и 3 место — Новгородская область.

Данный турнир являлся последним отборочным этапом перед Спартакиадой учащихся 2022 в Анапе.

Напомним, 28 апреля в Севастополе в рамках IV тура городской Регбийной школьной лиги прошли первые официальные игры на новом регбийном стадионе им. 200-летия Севастополя.

Дмитрий Островский