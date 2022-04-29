В Севастополе соревнованиями Регбийной школьной лиги открыли стадион им. 200-летия Севастополя

В четверг, 28 апреля, в Севастополе в рамках IV тура городской Регбийной школьной лиги прошли первые официальные игры на новом регбийном стадионе им. 200-летия Севастополя.

На поле вышли 24 школьные команды из 12 общеобразовательных учреждений города. Более 200 юных регбистов соревновались за возможность принять участие в финальном этапе городских соревнований, который пройдет 15 мая.

Примечательно, что эти соревнования стали первыми официальными играми на недавно реконструированном стадионе им. 200-летия Севастополя. Данный спортивный комплекс единственный объект в городе-герое, который может принимать регбийные соревнования высокого уровня и обладающий соответствующей инфраструктурой.

«Теперь в истории нашего города останется именно этот момент, когда именно юные спортсмены из Регбийной школьной лиги первыми вышли на это замечательное поле. Наконец-то можно с уверенностью сказать у регби в Севастополе есть свой дом и наш вид спорта был, есть и будет в городе-герое», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби.

В открытии соревнований также приняли участие заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев и вице-спикер заксобрания Севастополя Василий Пархоменко.

«Сегодня проходит первое официальное соревнование в новом комплексе, и спортсмены смогут оценить качество стадиона. Это большой старт глобального проекта по регби. Здесь в дальнейшем будут проходить все наши региональные соревнования, здесь будут наши школьники. Я думаю, что популярность регби в нашем городе будет только возрастать, потому что у нас теперь есть комфортные условия для развития этого вида спорта», — отметил вице-губернатор.

В рамках заключительного этапа соревнований определились 19 команд финалистов из 12 образовательных учреждений.

В севастопольской федерации отметили, что из лучших юных регбистов будет сформированная сборная Севастополя для участия в Всероссийских соревнованиях среди общеобразовательных школ.

Фото: Анастасия Ильина, пресс-служба правительства Севастополя

Островский Дмитрий