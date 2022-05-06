Бронепоезд «Железняков» еще два года будет стоять с дырами

Еще не утвержден его ремонт

Дыры в бронепоезде «Железняков» не исчезнут к этому 9 мая. Его реставрация расписана на ближайшие два года. Об этом сообщает музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя, который отвечает за состояние объекта, пишет издание ForPost.

Сейчас, ответили в музее, идет документальное решение вопроса со всеми тонкостями согласований.

«В 2022 – 2023 гг. музей планирует провести документальное оформление работ и реставрацию паровоза-памятника за счет собственных и привлеченных средств», – сказано в ответе ведомства.

Также уточняется, что обследование данного музейного экспоната проводится ежегодно и уже есть акт, в котором отражено его нынешнее неудовлетворительное состояние.

Предыдущие ремонтные работы на объекте, а последняя обработка металла антикоррозийными средствами и покраска проводилась четыре года назад, уже не решают вопросов с его сохранностью.

При этом в заповеднике заверили, что на территории вокруг бронепоезда к Дню Победы будет проведена саночистка.

Напомним, ранее появилась информация и фото, в каком удручающем сейчас состоянии находится бронепоезд «Железняков».

Ольга Сурикова