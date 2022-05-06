Севастополь рассчитывает на 2 млрд рублей на экотехнопарк по переработке отходов

На базе Первомайского полигона

Севастополю будет выделено более двух млрд рублей на строительство современного технологичного экотехнопарка с полным циклом переработки отходов, написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Он рассказал, что обсудил уже с гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым дорожную карту по созданию в городе современной системы сортировки, переработки и размещения отходов на площадке полигона ТКО «Первомайская балка».

Губернатор уточнил, что деньги на строительство комплекса будут выделятся именно РЭО, которая была создана по Указу Президента в 2019 году.

Севастополь был выбран для строительства объекта как участник проекта. Здесь будут использоваться современные российские технологии, которые будут нацелены вторичный оборот переработанного сырья.

«Население города растет, растет и количество отходов. Наш единственный полигон принимает около 190 тысяч тонн ТКО. Объекты обработки и утилизации на территории города Севастополя отсутствуют», — написал Развожаев о необходимости внедрения в городе данного проекта.

Напомним, начать строительство экотехнопарка планировалось в 2021 году.

Ольга Сурикова