Севастопольские и крымские пловцы «мастерс» завоевали 31 медаль на Чемпионате Юга России

Команда клуба «Таврида Мастерс», куда входят пловцы-ветераны из Севастополя и других городов Крыма, завоевала 25 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на чемпионате Юга России по плаванию в категории «Мастерс», который проходил в Кропоткине.

В общекомандном зачете «Таврида Мастерс» заняла второе место, уступив только объединенной команде всего Южного федерального округа, а в эстафетном соревновании пловцы из Крыма поставили новый рекорд Юга России.



Наибольшее количество очков клубу принесли пловцы из Севастополя: Галина Фуфаева, Павел Токарев, Владимир Бурцев, а также Дмитрий Вирясов из Симферополя и Владимир Коротков из Керчи.

Обновили рекорды Юга России Татьяна Шилова (100 м баттерфляем), Инна Островская (200 м баттерфляем, 400 м комплексное плаванье), Владимир Коротков (100 м брасом).

Самыми опытными участниками спортивного праздника стали пловцы – ветераны из крымского клуба 82-летняя Трубникова Зинаида и 80-летний Коротков Владимир.

В Чемпионате приняли участие 121 пловец из 11 спортивных клубов России. Крымские пловцы выступят на Чемпионату России, который пройдет в конце мая в Обнинске.

Напомним, севастопольские пловцы-ветераны из спортивного клуба «Таврида Мастерс» привезли две золотые и две серебряные медали с соревнований по плаванью на открытой воде «Геленджикская миля».