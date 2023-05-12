Ученики школы №59 сняли ролик о погибшем в ходе СВО Александре Черемёнове

Ученики севастопольской школы №59 сняли ролик в память о погибшем под Херсоном во время участия в СВО Александре Черемёнове.

«На жизненном пути каждого из нас встречаются люди, которые навсегда оставляют свой след в сердце. Они не похожи на других, их видно сразу. Эти люди творцы, созидатели, свою жизнь они всецело посвящают своим проектам, идеям, мечтам, их жизнь посвящена другим. Именно они пишут историю, становясь бессмертными», — начинается их ролик о любимом учителе.

В их школе он работал советником директора по воспитательной работе, откуда в апреле 2022 и ушел добровольцем участвовать в СВО.

Александр также много лет занимал пост первого секретаря горкома комсомола, а также входил в состав молодежного парламента Севастополя.

В школе №59 он создал юноармейский отряд, проводил для детей уроки мужества. Ребята в рамках конкурса видеоблогеров «Великий русский город Севастополь» создали ролик в память о своем учителе.

Александр Черемёнов — гвардии младший сержант десантно-штурмового батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты погиб 2 сентября под Херсоном.

Ольга Сурикова