ФСБ задержан крычанин за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Крыма, который передавал украинским спецслужбам сведения о перемещениях российской военной техники. Ему вменяют госизмену и шпионаж.

По данным ФСБ, задержанный «осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции».

В ведомстве заявили, что эти сведения были переданы украинским военным и использованы для нанесения ракетных ударов.

Следственное управление ФСБ России против подозреваемого возбудило уголовное дело за «Государственная измена в форме шпионажа». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ольга Сурикова