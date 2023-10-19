В школах России отменят всероссийские контрольные по иностранным языкам

Со следующего учебного года в школах России не будут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидированное, принятое. Все остальные предметы у нас остаются», — объяснил глава Рособрнадзора.

Нововведением будет применение нейросети Рособрнадзором для проверки работ ЕГЭ со всех регионов с целью выявления нарушений.

Ольга Сурикова