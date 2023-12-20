Севастопольские дети больше не смогут использовать телефоны в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования школьниками телефонов на уроках. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь школьники должны будут сдавать мобильные телефоны перед уроками. Использовать их учащимся разрешат только в экстренных случаях.

Одновременно с этим Путин подписал указ, согласно которому уроки труда станут обязательными с 1 сентября 2024 года, тогда же вступит в силу запрет на телефоны.

Напомним, Госдума единогласно запретила менять пол на всей территории России.