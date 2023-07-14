В России запретили менять пол

Госдума единогласно запретила менять пол на всей территории России. Соответствующий закон принят сегодня.

Врачам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека. Еще изменения:

❌ Корректировать первичные и вторичные половые признаки будет разрешено только если у человека выявят заболевания, которые будут требовать подобных операций. Это коснётся и детей, и взрослых.

❌ В документах также запрещается указывать другой пол.

❌ Если россиянин, состоящий в браке, сделает операцию за границей, брак будет аннулирован.

❌ Также тем, кто всё-таки сменит пол, запретят усыновлять детей и устанавливать над ними попечительство.

❌ Если мужчина сделает операцию за рубежом и вернётся в Россию женщиной, в РФ он всё равно будет считаться мужчиной и в случае совершения им преступления, попадёт в мужскую колонию. То же касается и женщин.

Напомним, в Севастополе не укомплектовано почти 60 участков первичного медицинского звена.