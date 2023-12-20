Керчанка заплатит штраф 30 тысяч рублей за салют  в свою честь

Женщина решила с размахом отметить свой 52-й День Рождения. Венцом праздника стал запуск салюта вместе с гостями на территории общего двора.

Сотрудники полиции выявили в соцсетях информацию о том, что на одной из улиц города неизвестные использовали пиротехничеку.

Как известно, в Крыму решением Главы Республики установлен запрет на использование пиротехники.

Сотрудники керченской полиции привлекли к административной ответственности гражданку, нарушившую запрет на использование пиротехники

В отношении правонарушительницы сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тыс. руб.

Ольга Сурикова