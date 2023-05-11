Севастопольские депутаты возмутились закрытыми туалетами в парке Победы 

Сегодня в ходе сессии Заксобрания депутатами была затронутая одна из самых актуальных для горожан тем — работа общественных туалетов, в частности в парке Победы.

Парламентарий Елена Глотова констатировала, что совсем недавно в парке прошел ряд мероприятий, приуроченных Дню Победы, с участием, в том числе, и городских властей, при этом люди были лишены возможности цивилизовано справить естественные потребности.

«Ни один туалет в парке Победы не работал. Мне очень хотелось подойти и на этом объявлении написать номер телефона Евгения Сергеевича Горлова, чтобы жители нашего города, которые бегали по кустам и искали, где справить нужду, знали, у кого спросить ответ, где им справить эту нужду», — заявила Глотова.

Закрытые туалеты, по ее словам, вынуждали жителей города нарушать закон и испражняться в общественных местах. Люди не могли сходить в туалет даже за деньги.

Глотова призвала депутатов взять на контроль работу общественных туалетов в городе и добиться бесплатного пользования ими.

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Ольга Сурикова