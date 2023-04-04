Горлов рассказал, что «туалетная реформа» приносит деньги в бюджет города

Заместитель губернатора Евгений Горлов рассказал, что введение платы за туалеты, принадлежащие городу, позволило нанять охрану, купить средства гигиены и поставить камеры наблюдения.

Однако, некоторые отхожие места даже приносят прибыль в казну города.

«Например, на Приморском Бульваре туалет приносит для бюджета плюсовой показатель – более 180 тысяч для бюджета города», — отметил он.

Также он подчеркнул, что в клозетах установлены кассы и терминалы, что позволяет работать этим объектам инфраструктуры «на современном уровне».

Напомним, в феврале этого года в Севастополе ряд принадлежащих городу туалетов поменяли статус с бесплатных на платные. Об этом сообщили в ГБУ «Парки и скверы».

Как сообщают в государственном учреждении, такое решение обусловлено с необходимостью бороться с вандализмом.

Дмитрий Островский