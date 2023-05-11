В Севастополе проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер»

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь Александра Дышлюка — бойца ЧВК «Вагнер».



Александр Александрович Дышлюк родился в Севастополе. Окончил Балаклавскую школу № 33 имени Героя Советского Союза В.И. Герасимова. Увлекался футболом, занимался танцами в Балаклавском коллективе «Радость», нес вахту памяти на Посту №1. Был патриотом со школьной скамьи, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

В 2018 году проходил военную службу по призыву в Воздушно–десантных войсках, после чего решил продолжить военную службу по контракту.

Летом 2022 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Был награжден медалью «За отвагу» в феврале этого года. Также был награжден четырьмя крестами ЧВК «Вагнер».



Александр погиб при освобождении Артемовска (Бахмут) в ходе специальной военной операции на Украине.

«Про таких как Александр, всегда с восхищением говорят: «Знаете, каким он парнем был»…

Будем помнить нашего героя!» — заключил глава города.

Ольга Сурикова