В Госдуму внесли законопроект о признании «ветеранами боевых действий» гражданских, работавших в зоне СВО

Статус также получат и врачи и специалисты ремонтных бригад

В Государственную думу внесен законопроект, который наделяет статусом и льготами «ветерана боевых действий» специалистов гражданских профессий, привлеченных к выполнению задач в зоне специальной военной операции, говорится на сайте закса.

Уточняется, что под действие данного документа попадает гражданский персонал вооруженных сил РФ, ремонтных бригад, врачи и другие специалисты из России, которые в эти дни отправились с рабочей миссией на территории, где проводится СВО.

К местным парламентариями обратились обратились гражданские служащие Черноморского флота, которые обеспечивали работу в Бердянске и Мариуполе плавучих кранов, буксиров. Но никакие льготы им оказалось не положены. Проблема была доведена до командующего ЧФ РФ и Минобороны.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День России приехал в Старобельский район, над которым город взял шефство, и где уже работают севастопольские специалисты.

Ольга Сурикова